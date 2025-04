Milan, Conceicao sbotta. Ma non ha centrato il problema principale

Non è certamente un periodo facile per Sergio Conceicao , allenatore del Milan . Messo sotto contratto il 30 dicembre 2024 con l'obiettivo di raddrizzare una stagione nata malissimo sotto la guida del connazionale Paulo Fonseca , è riuscito nell'impresa di fare addirittura peggio in tutte le competizioni.

Milan, che crollo nella gestione Conceicao

Ha vinto la Supercoppa Italiana, vero, ma ha poi peggiorato la posizione in classifica in Serie A (la qualificazione europea è diventata un miraggio per i rossoneri) ed è uscito in malo modo dalla Champions League contro le riserve del Feyenoord. Motivo per cui, già da tempo, sui giornali ogni giorno si ipotizzano i nomi in corsa per la panchina del Milan nella stagione 2025-2026.