Milan, Conceicao punta ad imitare Ancelotti. Il suo futuro ...

Conceicao punta il 'double' per riscrivere la sua storia milanista, in una stagione, ça va sans dire, fortemente negativa per i risultati in Serie A e in Champions League. Per il 'CorSport', sembra quasi un paradosso ma, salvo clamorosi ripensamenti in dirigenza, il destino di Conceicao appare segnato: non sarà confermato.

Lui, però, vuole lasciare comunque il suo segno nella storia del club ed essere ricordato dai tifosi come un vincente. Ecco perché ha intenzione di sfruttare al massimo l'occasione Coppa Italia. Aggiungerebbe, così, un altro titolo al suo palmarès dopo i 13 vinti in patria con il Porto. Grazie alla conquista della finale di Coppa Italia, intanto, il Diavolo si è garantito l'accesso alla 'Final Four' della prossima Supercoppa Italiana.

Per andare in Europa League e limitare le perdite economiche — La finale contro il Bologna, però, sarà cruciale: in caso di vittoria, infatti, il Milan si qualificherà direttamente alla prossima edizione dell'Europa League. Una 'scorciatoia' per le coppe europee che, vista la classifica deficitaria e impossibile da scalare in campionato, si rende più che mai necessaria.

Il danno economico in vista del prossimo bilancio sarà comunque elevato, ha chiosato il 'Corriere dello Sport', perché verranno a mancare oltre 60 milioni di euro per la mancata qualificazione in Champions League, ma almeno un eventuale piazzamento in Europa League limiterebbe la perdita economica. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao punta la conferma: se vince la Coppa Italia può restare! >>>