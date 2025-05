Milan, Conceicao è al capolinea: ecco il suo sostituto ideale

Per il 'CorSport', il Milan si muoverà verso un allenatore italiano e con esperienza . Un tecnico che porti certezze e non una scommessa. Maurizio Sarri può essere la soluzione ideale. L’allenatore che, insomma, può coniugare il bel gioco alla concretezza dei risultati.

Sarri soluzione ideale ... ma con un biennale

L’ex tecnico di Napoli, Juventus e Lazio ha vinto in Italia e all’estero (con il Chelsea), ha guidato sapientemente le squadre allenate in Serie A, ma soprattutto sarebbe disponibile ad accettare il Milan. L’offerta però deve partire da un contratto biennale. Sarri, infatti, vuole la certezza di lavorare con calma per mettere in pratica il suo calcio. Lo vuole fare con i giocatori più congeniali al proprio modo di giocare e quindi anche sul mercato andrà accontentato.