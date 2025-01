Il Milan sta deludendo in campionato e la Supercoppa Italiana può rappresentare un obiettivo per la squadra del neo-tecnico Sergio Conceicao

Dopo l' esonero di Fonseca , Sergio Conceicao è diventato il nuovo allenatore del Milan . Egli esordirà sulla nuova panchina in Supercoppa Italiana contro la Juventus il 3 gennaio . Per lui sarà una partita speciale, visto che alla sua prima partita da allenatore rossonero affronterà suo figlio Francisco .

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan vorrebbe puntare a vincere la Supercoppa Italiana visti i deludenti risultati in Serie A. Tuttavia, diversi giocatori rossoneri salteranno la partita contro la Juve per infortunio. Lo staff medico ha un obiettivo: recuperare Christian Pulisic, che ha saltato la partita contro la Roma a causa di un problema alla caviglia. Lo statunitense vuole tornare in campo, così come Yunus Musah e Rafael Leao.