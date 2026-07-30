Il nuovo Milan prende forma e punta sempre più sui giovani. La tournée in Australia si sta rivelando un banco di prova prezioso per molti ragazzi rossoneri: tra questi, uno dei più osservati è Christian Comotto, centrocampista classe 2008 che, dopo il rinnovo fino al 2031 firmato in coppia con il proprio compagno di crescita Francesco Camarda, sta cercando di scalare con decisione le gerarchie del nuovo Milan di Amorim.

Un percorso che parte da lontano: dopo l'esperienza formativa allo Spezia, dove ha imparato a confrontarsi con il calcio dei grandi, Comotto si è presentato al ritiro rossonero con umiltà ma anche con la determinazione di volersi giocare le sue carte da protagonista. Secondo Tuttosport, nel primo tempo dell'amichevole contro il Celtic è stato l'unico centrocampista che abbia raggiunto la sufficienza, una prestazione che non è passata inosservato agli occhi di Amorim. Adesso per lui è in arrivo un'altra chance, questa volta contro l'Inter: un test probante che permetterà al tecnico portoghese di valutarlo ancora una volta dal vivo, in una partita complicata come il derby (che, pur essendo amichevole, è sempre una sfida difficile) .

Quale futuro per Comotto in rossonero?

Non sarà semplice ritagliarsi spazio: al suo ritorno dall'emisfero australe, infatti, Comotto troverà una ampia competizione in mezzo al campo, a partire dai calibri pesanti rappresentati da Luka Modric e Adrien Rabiot. Per quei due posti sono in corsa anche Jashari, Ricci e Fofana, anche se gli ultimi due potrebbero salutare i rossoneri prima dell'inizio della prossima stagione. Proprio per questo ogni allenamento, ogni minuto giocato in amichevole, diventa un'occasione per alzare il proprio livello agli occhi di Amorim e mettersi in mostra rispetto a quanto già dimostrato contro il Celtic. Dopo la prima permanenza in Australia, il Milan volerà in Indonesia, dove il 3 agosto affronterà il Chelsea, prima di rientrare in Italia in vista dell'amichevole del 15 agosto contro il Manchester United in Polonia e del debutto in campionato contro il Torino: in questo lasso di tempo, il centrocampista classe 2008 dovrà dimostrare quanto vale e di meritare un'occasione con la prima squadra.

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Un cammino ancora lungo, dunque, per Comotto, ma le prime impressioni raccolte in questa tournée sembrano andare nella direzione giusta per un ragazzo che il Milan ha già deciso di blindare a lungo termine.