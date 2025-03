Sergio Conceicao, allenatore rossonero, in occasione di Milan-Como dirigerà il Diavolo per la 20esima volta in questa stagione

Daniele Triolo Redattore 14 marzo 2025 (modifica il 14 marzo 2025 | 11:39)

Domani, sabato 15 marzo, alle ore 18:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A 2024-2025 e Sergio Conceicao, allenatore rossonero, siederà sulla panchina del Diavolo per la 20^ volta in questa stagione. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.