Milan, col Monza la partita del cuore per Berlusconi: pronto il ritorno

MILAN, COL MONZA TORNA BERLUSCONI

Silvio Berlusconi (Presidente Monza) in tribuna all'U-Power Stadium | Serie A News (Getty Images)

Sarà come un derby del cuore per Silvio Berlusconi, e non solo, la partita tra Milan e Monza di sabato pomeriggio. Il motivo è facilmente intuibile, scrive il Corriere dello Sport: una famiglia nata col Milan sulla pelle, ma che ora sta facendo le fortune del Monza, portato in Serie A per la prima volta. Berlusconi e Adriano Galliani sono coppia inseparabile, autori di capolavori unici, e sabato proveranno certamente un'emozione fortissima. I tifosi del Milan vogliono accogliere presidente e amministratore delegato come meritano. Anche chi li ha criticati negli ultimi anni riconosce in loro i meriti della storia rossonera. Era il 1986 quando Berlusconi comprava il Milan a rischio fallimento, poi il resto è storia.

Milan, una questione di famiglia

L'amore per il Milan è condiviso nella famiglia Berlusconi: anche il fratello del presidente, Paolo Berlusconi, è tifoso rossonero. Così come l'amico storico Fedele Confalonieri e il cugino Giancarlo Foscale, ma lo era anche il papà Luigi Berlusconi, a cui è stato dedicato il primo trofeo mondiale e a cui era intitolato un trofeo amichevole che presto potrebbe tornare. Ora gli è stato intitolato anche Monzello, che Berlusconi aveva ereditato in pessime condizioni e che ora è fiorito.

Galliani al solito posto

Per i Berlusconi e per Galliani quindi, comunque vada, sarà un successo. Ovviamente per questione professionale tiferanno Monza, ma se alla fine vincesse il Milan, di certo, non ci sarà da strapparsi i capelli. E se per Berlusconi è un ritorno a San Siro, per Galliani è la conferma di un'abitudine. Si siederà al solito posto, dove non ha mai smesso di essere, anche dopo la cessione. Lo stesso che occupava da amministratore delegato rossonero.