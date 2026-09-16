Questa sera, alle ore 21:00, le luci dello stadio 'San Siro' si accenderanno per il debutto ufficiale del Milan di Rúben Amorim nella League Phase dell'Europa League 2026-2027 contro il Benfica. Una sfida delicata e ricca di insidie, in cui l'esperienza internazionale giocherà un ruolo a dir poco determinante per le sorti del Diavolo. A tal proposito, l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato un focus molto interessante sulla lista UEFA dei rossoneri, sottolineando come nella rosa attuale figurino due calciatori che sanno già cosa significa arrivare in fondo e sollevare questo prestigioso trofeo europeo: stiamo parlando di Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze.

Il trionfo di Ruben Loftus-Cheek con il Chelsea di Sarri

Samuel Chukwueze e l'impresa storica con il Villarreal

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Uomini di coppa per Amorim: la leadership che serve al Diavolo

Il primo "specialista" della competizione a disposizione di Amorim è Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, classe 1996, ha iscritto il proprio nome nell'albo d'oro del torneo nell'ormai lontano 2019, quando vestiva la maglia del Chelsea. Quella squadra, guidata in panchina dal tecnico italiano Maurizio Sarri, dominò la competizione fino alla finalissima tutta londinese di Baku, in Azerbaigian, travolgendo l'Arsenal con un netto 4-1. Loftus-Cheek fu un protagonista assoluto di quella cavalcata dei Blues, mettendo a referto ben 4 gol in 11 presenze. Purtroppo, la sfortuna gli impedì di scendere in campo nell'atto conclusivo a causa di un grave infortunio al tendine d'Achille rimediato poche settimane prima, ma il suo contributo totale alla causa fu memorabile.Due anni più tardi, nel 2021, è stato invece il turno di Samuel Chukwueze. L'esterno offensivo nigeriano, classe 1999, è stato uno degli artefici della clamorosa favola del Villarreal di Unai Emery, l'autentico re di questa competizione. Il 'Sottomarino Giallo' riuscì nell'impresa di sconfiggere in finale i giganti del Manchester United sul prato di Danzica, in Polonia, spuntandola ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sul punteggio di 1-1. Anche la storia di Chukwueze in quella specifica edizione ricalca in modo beffardo quella del compagno inglese: autore di 1 gol fondamentale e di ottime prestazioni in 11 match disputati, dovette saltare la finale per via di un infortunio muscolare subìto in semifinale contro l'Arsenal.Sebbene nessuno dei due abbia potuto assaporare la gioia del campo nei rispettivi ultimi atti, il bagaglio di mentalità, tensione e gestione psicologica che Loftus-Cheek e Chukwueze portano nello spogliatoio rossonero è un fattore che Rúben Amorim non può ignorare. In un Milan che si riaffaccia in Europa League con l'obbligo di fare bene e cancellare le delusioni passate, la presenza di elementi che hanno già affrontato e superato le dinamiche di un lungo e logorante cammino europeo rappresenta una risorsa d'oro. Questa sera contro il Benfica, che sia partendo dall'inizio o subentrando a gara in corso, i due dovranno trascinare il gruppo nei momenti più complessi del match.