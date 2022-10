Milan-Chelsea 0-2, Pioli: “Partita stravolta” | Champions League News

1 di 1

MILAN-CHELSEA, LE PAROLE DI PIOLI

La protesta di Stefano Pioli (allenatore AC Milan) all'indirizzo dell'arbitro Daniel Siebert al termine di Milan-Chelsea 0-2 (Champions League 2022-2023) | News (Getty Images)

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato nel post-partita di Milan-Chelsea, gara della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, terminata 0-2 ieri sera per gli ospiti davanti ai 75mila spettatori dello stadio di 'San Siro'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra gli altri quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

«Cosa ho detto all'arbitro alla fine? Gli ho detto ciò che pensavo. Non parlo un inglese così fluido ma a fine partita gli ho chiesto se il V.A.R. funzionasse. Non credo che l’arbitro fosse nella sua serata migliore», ha sottolineato Pioli, al termine di Milan-Chelsea, parlando dell'espulsione comminata al 18' a Fikayo Tomori dall'arbitro tedesco Daniel Siebert, alla quale ha fatto seguito il rigore per i londinesi.

Quando al tecnico del Milan è stato chiesto se volesse rivedere in tv l'azione che ha portato al penalty poi trasformato da Jorginho e che, di fatto, ha indirizzato il match verso i 'Blues', lui ha risposto: «No, credo sia troppo evidente e troppo facile giudicare».

Pioli ha trovato difficile analizzare questo Milan-Chelsea. Il match, infatti, ha detto ben poco dopo l'inferiorità numerica della sua squadra. L'allenatore di Parma, ad ogni modo, ci ha provato: «Avevo la sensazione che potevamo fare una buona gara. Il rigore e l’espulsione hanno cambiato la partita, contro un avversario già forte che non aveva bisogno di rimanere con un uomo in più. Abbiamo avuto le occasioni per riaprirla ed è un peccato».

Le buone notizie, in una serata nera per il Milan, sono arrivate da Zagabria e dal pareggio (1-1) tra Dinamo e RB Salisburgo. «Sono sicuro che la squadra reagirà – ha detto Pioli -. Il destino è nelle nostre mani: se vogliamo dimostrare di essere competitivi anche in Europa dobbiamo vincere le prossime due e ne abbiamo le possibilità. Noi ci crediamo, ci dobbiamo credere: andremo a Zagabria a giocare il nostro calcio e, se saremo bravi a vincere, poi giocheremo qui contro il Salisburgo».

«È un dispiacere non aver regalato una prestazione diversa alla gente di 'San Siro', anzi: non aver avuto la possibilità di farlo. L'episodio lo abbiamo pagato caro», ha chiosato il tecnico del Diavolo.