Milan, c'è tanto lavoro: le ultime news su direttore sportivo e allenatore

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sebbene il Milan continui a monitorare il calciomercato - italiano e internazionale -per farsi trovare pronto all'avvio della sessione estiva, i veri movimenti arriveranno quando il Diavolo avrà compiuto due scelte fondamentali. Ovvero, quella sul direttore sportivo e quella sul nuovo allenatore al posto di Sérgio Conceição .

Direttore sportivo Milan, c'è Congerton in pole

Il 'casting' per il DS, ormai, va avanti da mesi. In pole position, secondo la 'rosea', ora c'è Lee Congerton, ex Atalanta oggi in Arabia Saudita, all'Al-Ahli. Ma non possono essere escluse altre soluzioni. Una è legata a Igli Tare, ex Lazio, incontrato due volte dall'amministratore delegato Giorgio Furlani e con cui i contatti non si sono mai interrotti.