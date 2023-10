Milan, Cardinale chiama Ibrahimović: dubbi sul ruolo dello svedese

Nella giornata di ieri Gerry Cardinale ha rilasciato una lunga intervista a 'Class CNBC', parlando anche del possibile futuro di Zlatan Ibrahimović al Milan: "Zlatan è una leggenda, un leader nato. Abbiamo bisogno di persone simili intorno a noi. Abbiamo una squadra giovane e credo che uno come Ibra potrebbe essere efficace come consigliere per me, sia come spirito guida per tutta la squadra. Dipende da lui, ma stiamo discutendo e mi piace molto".