Milan, Cardinale ha visto Paratici. Ma non sarà lui il DS: la situazione

Proprio la sua squalifica , ha riferito il 'CorSera', era stato uno degli ostacoli - forse il principale - per il suo approdo in rossonero. Sulla lista dei candidati per l'incarico di DS del Milan, quindi, al momento restano due candidati forti: uno è Igli Tare , libero sul mercato dopo 15 anni nella Lazio e l'altro è Tony D'Amico dell' Atalanta .

D'Amico sotto contratto, ma un'intesa con l'Atalanta è possibile

Tare avrebbe il vantaggio di essere libero da subito e pronto per lavorare, mentre D'Amico è sotto contratto con il club bergamasco fino al 30 giugno 2027. Anche se un’intesa per liberarlo si può trovare, visti i buoni rapporti fra i due club, che fanno affari da sempre. La scelta sarà dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, che però intende prendersi tutto il tempo possibile per non sbagliare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, arriva un forte attaccante a costo zero? La novità >>>