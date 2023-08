Milan, il proclama di Cardinale: “Voglio vincere in modo intelligente”

Milan, il messaggio di Cardinale: "RedBird qui per vincere"

Questa la frase chiave di Cardinale: «Il nostro obiettivo è continuare a migliorare per vincere, ma non possiamo farlo senza essere aperti a cambiamenti e nuovi approcci». Tutto spiegato dal proprietario del Milan: «Non volevo mancare, per un inizio stagione che si prospetta più che mai sfidante. Nello scenario attuale, la nostra capacità di realizzare con successo una evoluzione positiva, dentro e fuori dal campo, potrà concretizzarsi solo attraverso una gestione finanziaria accorta e sofisticata. Non fraintendiamo però. Deve essere molto chiaro che RedBird è qui per vincere. Ma siamo qui per vincere “in modo intelligente”, perché vogliamo vincere a lungo, non una sola volta. Potremmo anche non fare sempre bene, ma non smetteremo di provarci finché non avremo vinto tutto il possibile».