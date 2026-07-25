Gerry Cardinale come Silvio Berlusconi. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan abbia voluto seguire l'esempio storico del Cavaliere. Nei giorni scorsi, infatti, invece di soggiornare nel lussuoso hotel in centro a Milano utilizzato in passato durante le sue visite in Italia, il patron ha scelto di dormire direttamente all'interno del centro sportivo di Milanello.

Cardinale è arrivato in Italia da Los Angeles (U.S.A.) nella mattinata di giovedì, dirigendosi immediatamente verso il quartier generale rossonero. Ha varcato il cancello d'ingresso poco dopo le ore 09:00 per assistere in prima persona all'allenamento del mattino. Al termine della seduta, dopo aver salutato calorosamente i calciatori, ha pranzato con il tecnico Rúben Amorim.

Calciomercato Milan: il grande summit societario a Milanello

Hendrik Almstadt : Director of Player Trading

: Director of Player Trading Bobby Gardiner : Director of Football Intelligence

: Director of Football Intelligence Jovan Kirovski : responsabile del Milan Futuro

: responsabile del Milan Futuro Donato Lomonte: responsabile dell'area scout

La notte nel centro sportivo e la vicinanza alla squadra

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Subito dopo il pranzo, la giornata è entrata nel vivo con una cruciale riunione di mercato. Un vero e proprio summit strategico al quale, oltre a Cardinale e ad Amorim, hanno preso parte le figure chiave della dirigenza del Diavolo:Il patron rossonero è rimasto a Milanello per l'intero pomeriggio di giovedì. Dopo la cena e un po' di televisione, ha pernottato nella stanza del centro sportivo tradizionalmente riservata al proprietario del club. Una scelta mirata: il mattino successivo, venerdì 24 luglio, Cardinale voleva essere presente fin dalle ore 08:30 per accogliere i giocatori al loro arrivo per la colazione.Il numero uno di RedBird non raggiungerà la squadra nella tournée pre-campionato programmata tra Australia e Indonesia (con la partenza dei rossoneri fissata per domani), ma i contatti con l'ambiente rimarranno costanti. Cardinale ha lasciato Milanello nella giornata di ieri, ad allenamento ancora in corso, a bordo dell'auto aziendale, salutando tutti con la promessa di tornare molto presto per far sentire la sua vicinanza al mister e a tutto il gruppo.