L'attacco del Milan prende forma. Non grazie a un ulteriore acquisto offensivo, ma a una conferma di un giovane che scalda la piazza: Francesco Camarda.

Il classe 2007 è tornato a Milanello dopo l'esperienza in prestito al Lecce ed il piano dei rossoneri per lui è ormai chiaro: come riportato dal Corriere dello Sport, Amorim lo ha voluto fortemente nella rosa della prima squadra e il suo ruolo sarà quello di alternativa a Gonçalo Ramos, con la possibilità di scendere spesso in campo anche grazie al doppio impegno che attende il Milan tra Serie A ed Europa League. Un cambio di prospettiva importante per un ragazzo il cui futuro, fino a pochi mesi fa, pareva essere ancora incerto, con un grande scetticismo che aleggiava sulla sua possibile utilità in prima squadra. L'esperienza in Salento, del resto, non è stata semplice: adattarsi a un calcio diverso, più fisico e con la possibilità di toccare meno palloni, è stato un passaggio difficile per il talentino rossonero ma anche utile per costruire quella solidità caratteriale che oggi Amorim sembra apprezzare particolarmente.

Amorim crede in lui

A spingere per tenerlo, infatti, è stato proprio il tecnico portoghese: nell'amichevole contro il Celtic, Camarda ha risposto presente, rendendosi protagonista del match con un rigore trasformato con freddezza assoluta e un colpo di testa da vero attaccante d'area. Due episodi che avrebbero convinto definitivamente Amorim della sua maturità calcistica. Diversi club di Serie A e Serie B avevano già bussato alla porta di Casa Milan con l'intenzione di prenderlo in prestito per la prossima stagione ma il Club ha mandato un messaggio chiaro scegliendo di blindarlo, rinnovando il contratto del talentino fino al 2031: un modo per garantirsi e garantire a Camarda un futuro ma anche un presente in rossonero, ribadendo la volontà di puntare forte su di lui e crescendolo "in casa". Un'altro prestito non sarebbe stato necessario, data la grande stima che Amorim nutre nei suoi confronti ed il ruolo sempre più di rilievo che lo attende. Avere un'alternativa italiana, giovane e già rodata nel gruppo rappresenta per Amorim un'assicurazione preziosa in vista di una stagione lunga e intensa.

La stima arriva anche dai compagni di squadra

Il segnale che Camarda sia apprezzato nel gruppo squadra arriva anche dall'Australia, dove la squadra si trova in tournée: Mario Gila, neo-acquisto rossonero, ha speso parole di elogio nei confronti del giovane attaccante sottolineando quanto lo abbia colpito fin dal primo confronto in allenamento. Un endorsement importante, arrivato da chi lo vede ogni giorno lavorare e mettersi in mostra nel gruppo.

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Il presente e il futuro dell'attacco rossonero, insomma, passano sempre di più da questo ragazzo cresciuto nel vivaio del Milan: dopo un anno lontano da Milanello per completare la propria maturazione, Camarda è pronto a giocarsi le sue carte in prima squadra.