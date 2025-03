Milan, caccia al secondo successo di fila a ‘San Siro’: il dato inquietante

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Sérgio Conceição abbia battuto, 1-0, l'Hellas Verona nell'ultima partita disputata in Serie A a 'San Siro', con rete di Santiago Giménez ad un quarto d'ora dal termine. Il dato inquietante, però, per i rossoneri è che soltanto una volta, in questo campionato, il Milan ha conquistato almeno due successi interni di fila.