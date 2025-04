Milan, caccia al DS. Ma Moncada sottolinea un particolare importante

Prima di Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 terminata 0-2 per i rossoneri di Sérgio Conceição con i gol di Christian Pulisic e Santiago Giménez, il direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, Geoffrey Moncada, ha parlato del 'casting' per la nomina del direttore sportivo ormai in corso da qualche mese.