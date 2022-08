Milan, buone notizie: Origi ha lavorato con il gruppo. Ok anche Giroud

Arrivano delle buone notizie da Milanello. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Divock Origi ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, eccezion fatta per la partitella finale. L'ex attaccante del Liverpool dunque ha recuperato dal suo infortunio e nei prossimi giorni svolgerà interamente il programma della squadra. La sua convocazione per la gara di sabato contro l'Udinese resta ancora in forte dubbio, ma molto probabilmente ci sarà per la partita successiva contro l'Atalanta.