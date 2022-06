Milan, il budget non basta per il mercato: servono delle cessioni | News

Il budget da circa 50 milioni di euro stanziato per il mercato potrebbe non bastare al Milan: il Diavolo potrebbe ricorrere a delle cessioni

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sulla situazione del Milan in ottica mercato. Secondo il quotidiano, i rossoneri avrebbero bisogno di cedere dei calciatori per auto finanziarsi, in quanto il budget stanziato per il calciomercato da circa 50 milioni di euro non basterebbe per costruire una rosa ancora più competitiva.

Alle condizioni attuali, il Milan non può partecipare a nessun tipo di asta. Per Renato Sanches si parte almeno da una base di 15 milioni di euro, mentre Botman viene valutato dal Lille circa 40 milioni. Ecco il motivo per il quale i rossoneri potrebbero cedere qualche pezzo pregiato, con Stefano Pioli che in questo modo rischierebbe di non trovare nel giorno del raduno i sostituti di Romagnoli e Kessié.

Dunque, chi potrà essere ceduto? Ballo-Toure è in uscita, ma non è l'unico. Anche Saelemaekers e Rebic potrebbero trasferirsi altrove e il Milan potrebbe incassare così circa 50 milioni di euro da queste tre cessioni. Inoltre una considerazione, secondo 'Tuttosport', va fatta anche per quanto riguarda Leao. In scadenza nel 2024, ha una clausola da circa 150 milioni di euro. Vendendo il portoghese a quella cifra, o poco di meno, il club avrebbe la disponibilità economica per fare delle operazioni in entrata. Anche se poi si presenterebbe un'ulteriore problema: in caso di cessione, come si sostituirebbe Leao? Milan, l'alternativa a Renato Sanches arriva dal Manchester City?