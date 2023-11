Milan-Borussia Dortmund, dovrebbero esserci Adeyemi e Haller

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Borussia Dortmund , partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 21:00 , a 'San Siro'. I tedeschi, che sabato in campionato hanno battuto in rimonta (da 0-2 a 4-2 ) il Borussia Mönchengladbach tra le mura amiche, dovrebbero avere a disposizione sia Karim Adeyemi sia Sébastien Haller .

Milan-Borussia Dortmund, tornano Adeyemi e Haller

Entrambi gli attaccanti, infatti, hanno saltato la partita contro il 'Gladbach in Bundesliga per influenza ma, come rivelato dall'allenatore del BVB, Edin Terzic, stanno tornando in buone condizioni e dovrebbero far parte della trasferta a Milano. Non ci sarà sicuramente, però, il centrocampista Felix Nmecha nella fila degli ospiti. Dei problemi all'anca, infatti, lo renderanno indisponibile fino alla sosta invernale del campionato tedesco. Recuperato l'ex juventino Emre Can.