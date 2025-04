Milan-Bologna tra Serie A e Coppa Italia: la Lega ha già un’idea

Milan e Bologna si sfideranno tra Serie A e Coppa Italia per due volte in pochissimi giorni: ecco quando dovrebbero giocarsi i due match

Pochi giorni prima della finale della Coppa Italia 2024-2025 , in programma il prossimo mercoledì 14 maggio allo stadio 'Olimpico' di Roma, il Milan di Sérgio Conceição e il Bologna di Vincenzo Italiano si affronteranno anche in occasione della 36^ giornata della Serie A 2024-2025 a 'San Siro'.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'idea della Lega Serie A sarebbe quella di far disputare Milan-Bologna di campionato venerdì 9 maggio, alle ore 20:45. Questo di modo da poter dare un giorno di riposo in più sia ai rossoneri sia ai rossoblu.