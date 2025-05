Milan-Bologna, tanti ex calciatori in tribuna: presente anche Baggio

In tribuna ci sarà anche l'amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Adriano Galliani. Come gli altri dirigenti dei club di Serie A, l’attuale CEO del Monza stasera sarà alla cena di beneficenza e domani pomeriggio al CONI per l’assemblea di Lega. Tra le Legends della Lega “convocati” Christian Vieri, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara, Luca Toni, Luigi Di Biagio, Leonardo Bonucci e Andrea Ranocchia.