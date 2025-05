Milan-Bologna, la finale di Coppa Italia è uno spareggio per l’Europa

Milan-Bologna, una partita che vale 30 milioni: il motivo — Siccome in campionato la strada per l'Europa sembra stretta, il duello di domani tra Milan e Bologna, per il 'CorSera', suona tanto di ultima occasione per i ragazzi di Conceição e Italiano. Per il Milan, la finale è l’unica partita che conta davvero in questo finale di stagione.

Le tre vittorie consecutive hanno migliorato la classifica in campionato, ma la concorrenza è troppa. In molti si giocano il futuro, a partire dal tecnico portoghese, che sogna di alzare il secondo trofeo in sei mesi dopo la Supercoppa Italiana vinta a Riyadh (Arabia Saudita).

Milan, stagione deludente anche se vinci il trofeo — Questo anche per mettere in difficoltà il club, che deve decidere se confermarlo o meno per la prossima stagione. Per il quotidiano generalista, ad ogni modo, la stagione del Milan è deludente e lo resterebbe anche nel caso in cui vincesse la coppa. Il piazzamento in Champions era ampiamente alla portata e quando si ha il terzo monte stipendi del campionato italiano, non si può arrivare all'ottavo o novo posto.

Alzare il trofeo non risolverebbe tutti i problemi: i tifosi la pensano così, bisogna capire se anche la società avrà capito gli sbagli commessi. A Bologna clima opposto: grande euforia. Più che i soldi e la qualificazione all’Europa, i bolognesi sognano il trofeo. Joey Saputo ha investito quasi 300 milioni di euro nel club rossoblu e vorrebbe tanto essere ripagato a livello sportivo. LEGGI ANCHE: Boban: “Scaroni, Furlani, Ibra e il ritorno di Maldini: ecco cosa vi dico” >>>