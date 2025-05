Milan-Bologna: esodo rossoblù a Roma, trentamila cuori per la storia

Come riferito da Tuttosport, le mancate assegnazioni hanno acceso il dibattito tra i tifosi, con accese discussioni sui social e nelle radio locali riguardo i criteri di "bolognesità" e il diritto di precedenza basato su presenze passate e memoria storica. Un modo per esorcizzare l'attesa febbrile di un evento che manca da 51 lunghi anni.

Buone notizie per Italiano: recuperati Holm, Odegaard e Ndoye

La squadra continua a prepararsi a Casteldebole, con una partenza anticipata per Roma, prevista per domani, in ossequio agli impegni istituzionali al Quirinale. Buone notizie dall'infermeria: Pedrola rimane l'unico assente, mentre Holm, Odgaard e Ndoye sono pronti per la battaglia.