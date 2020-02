Milan, Begovic ha dimostrato di essere un portiere affidabile

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma è in dubbio per la sfida contro il Genoa a causa di una lieve distorsione alla caviglia.

Nel caso in cui il numero 99 non dovesse farcela, è pronto Begovic, che nella partita contro la Fiorentina ha dimostrato di essere un portiere affidabile. Il debutto è stato assolutamente positivo in un campo molto difficile come quello di Firenze: l’ex Bournemouth ha compiuto due parate importanti e in più stava per parare anche il rigore di Pulgar. Insomma, Pioli si sente sicuro, e dunque Begovic con ogni probabilità sarà titolare contro il Genoa. Intanto il Milan sembra essere vicino a un calciatore argentino, continua a leggere >>>

