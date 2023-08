Milan, un attacco che funziona: Olivier Giroud la garanzia del gol

Giroud la garanzia del gol

Il centravanti francese è alla quinta partita consecutiva, contando la scorsa stagione, in cui finisce sul taccuino dei marcatori. Giroud rimane la certezza in un gruppo nuovo, fatto sì di giocatori con qualità ed esperienza ma ancora giovani. Il classe '86, che a fine settembre festeggerà i 37 anni, ha assunto il ruolo di leader e guida dello spogliatoio. La sua maturità lo rende una boa dentro e fuori dal campo. Inoltre, queste prime 3 reti suonano come un vero e proprio guanto di sfida agli altri bomber della Serie A. Insomma, Giroud c'è e ha fatto capire che l'età non conta quando devi buttare la palla in rete.