Milan-Atalanta, per due infortunati si tenta il recupero ‘last minute’

Giménez, ancora reduce dai postumi del colpo al fianco sinistro rimediato nello scontro con David De Gea in Milan-Fiorentina , si è allenato a parte. Tornerà a farlo in gruppo quando non sentirà più dolore nei movimenti e potrà gettarsi in ogni tipo di contrasto. Vedremo se avverrà in questi giorni, prima del match contro l' Atalanta .

Speranza di ritrovare Giménez e Maignan

Diversa, al contrario, la situazione legata a Maignan. Nei controlli di martedì, non sono state evidenziate conseguenze dal trauma cranico subito ad Udine. Ma il protocollo medico impone, in casi come questi, l'assoluto riposo di una settimana. Maignan, dunque, potrebbe tornare in tempo per scendere in campo contro l'Atalanta, ma saranno le sensazioni del portiere e le valutazioni di Conceição a stabilire la decisione finale. In caso di forfait, pronto l'ex Marco Sportiello.