Il tecnico portoghese sbarca a Milano lunedì 6 luglio: logistica speciale a Carnago e vertice immediato per definire gli acquisti
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Nominato ufficialmente lo scorso 16 giugno, il nuovo allenatore del Milan, il portoghese Rúben Amorim, è pronto a prendere possesso del mondo rossonero. L'arrivo del tecnico a Milano è fissato per lunedì 6 luglio, giorno in cui si presenterà nella sua nuova realtà insieme all'intero staff tecnico. Il primo impatto sarà dedicato alla scoperta delle strutture e, soprattutto, del centro sportivo di Milanello, situato a Carnago (VA).
Milanello come quartier generale: la logistica di AmorimIl centro sportivo d'avanguardia sarà, almeno nelle battute iniziali, la vera e propria 'casa' dell'allenatore e dei suoi collaboratori fino a quando non avranno trovato una sistemazione residenziale definitiva in città. Le stanze di Milanello ospiteranno Amorim e il suo staff, trasformando la struttura nella sede principale non solo degli allenamenti, ma anche dello studio tattico. I primi giorni della settimana serviranno al gruppo di lavoro lusitano proprio per sbrigare le questioni logistiche e visionare le abitazioni in cui trasferirsi.
Come ricordato dalle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, lo sbarco a Milano consentirà ad Amorim di confrontarsi immediatamente e direttamente con la dirigenza di Via Aldo Rossi. Sul tavolo c'è un punto di mercato, faccia a faccia, fondamentale: la società è intenzionata ad accontentare l'allenatore in ogni modo per impostare la rosa ideale. Successivamente, il tecnico portoghese ripartirà temporaneamente per sbrigare alcune ultime pratiche burocratiche, per poi fare ritorno definitivo a Carnago verso la fine della settimana.
Il programma del raduno e il primo contatto con i tifosiLa macchina rossonera si metterà in moto ufficialmente nel weekend successivo. I calciatori convocati per il raduno estivo si ritroveranno a Milanello domenica 12 luglio, giornata interamente dedicata alle canoniche visite mediche e ai test atletici di inizio stagione.
- Lunedì 13 luglio (Mattina): avvio ufficiale delle sessioni di allenamento a porte chiuse.
- Lunedì 13 luglio (Pomeriggio): seduta pomeridiana interamente aperta al pubblico.
Proprio l'allenamento del lunedì pomeriggio rappresenterà il primissimo test per saggiare il 'calore' del popolo milanista. Un appuntamento cruciale per ricostruire l'entusiasmo dell'ambiente dopo il finale decisamente negativo e burrascoso che ha caratterizzato l'annata 2025-2026.
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