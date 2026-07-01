Nominato ufficialmente lo scorso 16 giugno, il nuovo allenatore del Milan, il portoghese Rúben Amorim, è pronto a prendere possesso del mondo rossonero. L'arrivo del tecnico a Milano è fissato per lunedì 6 luglio, giorno in cui si presenterà nella sua nuova realtà insieme all'intero staff tecnico. Il primo impatto sarà dedicato alla scoperta delle strutture e, soprattutto, del centro sportivo di Milanello, situato a Carnago (VA).

Milanello come quartier generale: la logistica di Amorim

Il centro sportivo d'avanguardia sarà, almeno nelle battute iniziali, la vera e propria 'casa' dell'allenatore e dei suoi collaboratori fino a quando non avranno trovato una sistemazione residenziale definitiva in città. Le stanze di Milanello ospiteranno Amorim e il suo staff, trasformando la struttura nella sede principale non solo degli allenamenti, ma anche dello studio tattico. I primi giorni della settimana serviranno al gruppo di lavoro lusitano proprio per sbrigare le questioni logistiche e visionare le abitazioni in cui trasferirsi.

Come ricordato dalle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, lo sbarco a Milano consentirà ad Amorim di confrontarsi immediatamente e direttamente con la dirigenza di Via Aldo Rossi. Sul tavolo c'è un punto di mercato, faccia a faccia, fondamentale: la società è intenzionata ad accontentare l'allenatore in ogni modo per impostare la rosa ideale. Successivamente, il tecnico portoghese ripartirà temporaneamente per sbrigare alcune ultime pratiche burocratiche, per poi fare ritorno definitivo a Carnago verso la fine della settimana.

Il programma del raduno e il primo contatto con i tifosi

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Lunedì 13 luglio (Mattina) : avvio ufficiale delle sessioni di allenamento a porte chiuse.

: avvio ufficiale delle sessioni di allenamento a porte chiuse. Lunedì 13 luglio (Pomeriggio): seduta pomeridiana interamente aperta al pubblico.

La macchina rossonera si metterà in moto ufficialmente nel weekend successivo. I calciatori convocati per il raduno estivo si ritroveranno a Milanello domenica 12 luglio, giornata interamente dedicata alle canoniche visite mediche e ai test atletici di inizio stagione.Il programma stilato prevede poi le seguenti tappe per l'inizio dei lavori sul campo:

Proprio l'allenamento del lunedì pomeriggio rappresenterà il primissimo test per saggiare il 'calore' del popolo milanista. Un appuntamento cruciale per ricostruire l'entusiasmo dell'ambiente dopo il finale decisamente negativo e burrascoso che ha caratterizzato l'annata 2025-2026.