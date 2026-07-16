L'avventura oltremanica si è conclusa e per Samuel Chukwueze è tempo di una nuova e intrigante pagina in maglia rossonera. L'esterno nigeriano ha disputato l'ultima stagione in prestito tra le fila del Fulham, in Inghilterra, mettendo a referto un rendimento tutt'altro che disprezzabile, condito da 25 presenze complessive, 3 gol e 4 assist. Nonostante l'impatto positivo, i "Cottagers" non hanno ritenuto opportuno investire i 24 milioni di euro pattuiti per il diritto di riscatto, e il giocatore è così tornato a disposizione del Milan in questa calda finestra di calciomercato.

Il verdetto di Amorim e il clamoroso esperimento tattico

Il quesito che adesso tutti i tifosi si pongono è semplice: il classe 1999 rimarrà definitivamente a Milano? Il nuovo allenatore, nel corso della conferenza stampa della sua presentazione ufficiale, ha aperto le porte a questa conferma, sottolineando però che valuterà attentamente il calciatore durante le sedute a Milanello e nel corso delle amichevoli pre-campionato. Solo allora capirà se potrà essere funzionale o meno alla sua causa.

Nel frattempo, il lavoro sul campo è già iniziato a pieno ritmo. Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, Amorim, durante gli allenamenti di questi primi giorni nel centro sportivo di Carnago, sta testando Chukwueze non soltanto nel ruolo di trequartista mancino che parte da destra nel suo schieramento tipo, il 3-4-2-1 (la corsia in cui il Diavolo sta monitorando con attenzione anche il profilo di Nicolò Zaniolo). La vera e propria sorpresa risiede in un'altra collocazione tattica.

Chukwueze sulla scia di Diallo e Catamo: il piano del tecnico

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Amorim sta infatti provando Chukwueze come. Si tratta di una posizione in cui l'ex calciatore del Villarreal non ha mai giocato in tutta la sua carriera professionistica, abituato da sempre a occupare gli ultimi trenta metri di campo. Tuttavia, il tecnico lusitano non è affatto nuovo ad adattamenti così drastici e coraggiosi in quella specifica porzione di terreno di gioco.Nelle sue precedenti esperienze professionali, l'allenatore ha già ottenuto ottimi dividendi da intuizioni simili. Al Manchester United ha proposto questa variante con Amad Diallo, mentre ai tempi dello Sporting Lisbona la stessa metamorfosi tattica aveva premiato le doti di Geny Catamo e del giovanissimo Geovany Quenda. In questo ruolo per lui totalmente inedito, Chukwueze avrà l'opportunità di mettersi in mostra e di accumulare un minutaggio importante in questa primissima fase del precampionato.

La temporanea assenza dei nazionali che devono ancora rientrare dalle vacanze post-Mondiali, come il belga Alexis Saelemaekers, spiana la strada all'ex Villarreal, che avrà così l'occasione d'oro per convincere Amorim a puntare su di lui come vero e proprio jolly multi-uso della rosa per la stagione 2026-2027. Questo, ovviamente, a meno che le imprevedibili vie del calciomercato non finiscano per condurre "Chuku" nuovamente lontano da Milano prima della fine della sessione estiva.