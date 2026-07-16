Il retroscena sul mancato riscatto del Fulham e il nuovo esperimento tattico nel 3-4-2-1: il nigeriano provato in una posizione mai ricoperta in carriera
L'avventura oltremanica si è conclusa e per Samuel Chukwueze è tempo di una nuova e intrigante pagina in maglia rossonera. L'esterno nigeriano ha disputato l'ultima stagione in prestito tra le fila del Fulham, in Inghilterra, mettendo a referto un rendimento tutt'altro che disprezzabile, condito da 25 presenze complessive, 3 gol e 4 assist. Nonostante l'impatto positivo, i "Cottagers" non hanno ritenuto opportuno investire i 24 milioni di euro pattuiti per il diritto di riscatto, e il giocatore è così tornato a disposizione del Milan in questa calda finestra di calciomercato.
Il verdetto di Amorim e il clamoroso esperimento tatticoIl quesito che adesso tutti i tifosi si pongono è semplice: il classe 1999 rimarrà definitivamente a Milano? Il nuovo allenatore Rúben Amorim, nel corso della conferenza stampa della sua presentazione ufficiale, ha aperto le porte a questa conferma, sottolineando però che valuterà attentamente il calciatore durante le sedute a Milanello e nel corso delle amichevoli pre-campionato. Solo allora capirà se potrà essere funzionale o meno alla sua causa.
Nel frattempo, il lavoro sul campo è già iniziato a pieno ritmo. Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, Amorim, durante gli allenamenti di questi primi giorni nel centro sportivo di Carnago, sta testando Chukwueze non soltanto nel ruolo di trequartista mancino che parte da destra nel suo schieramento tipo, il 3-4-2-1 (la corsia in cui il Diavolo sta monitorando con attenzione anche il profilo di Nicolò Zaniolo). La vera e propria sorpresa risiede in un'altra collocazione tattica.
Chukwueze sulla scia di Diallo e Catamo: il piano del tecnicoAmorim sta infatti provando Chukwueze come esterno destro di centrocampo a tutta fascia. Si tratta di una posizione in cui l'ex calciatore del Villarreal non ha mai giocato in tutta la sua carriera professionistica, abituato da sempre a occupare gli ultimi trenta metri di campo. Tuttavia, il tecnico lusitano non è affatto nuovo ad adattamenti così drastici e coraggiosi in quella specifica porzione di terreno di gioco.
La temporanea assenza dei nazionali che devono ancora rientrare dalle vacanze post-Mondiali, come il belga Alexis Saelemaekers, spiana la strada all'ex Villarreal, che avrà così l'occasione d'oro per convincere Amorim a puntare su di lui come vero e proprio jolly multi-uso della rosa per la stagione 2026-2027. Questo, ovviamente, a meno che le imprevedibili vie del calciomercato non finiscano per condurre "Chuku" nuovamente lontano da Milano prima della fine della sessione estiva.
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