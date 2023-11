Milan, i desaparecidos di Pioli: che fine hanno fatto e perché non giocano

Stefano Pioli (allenatore AC Milan) non ha fatto o non sta facendo giocare alcuni suoi calciatori | Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sui 'desaparecidos' di Stefano Pioli, ovvero quei giocatori che hanno avuto o che stanno avendo poco o zero spazio nel Milan disegnato in queste ultime settimane dal tecnico rossonero. Sono tre, in particolare, i giocatori 'dimenticati' in casa milanista, più Simon Kjær e Tommaso Pobega, che hanno giocato soltanto leggermente di più. Di certo, questi tre elementi dovranno faticare per lasciare qualche traccia nel Diavolo della stagione 2023-2024.