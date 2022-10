Mercato Milan, si torna a lavorare per Ziyech e Broja piace tanto

1 di 1

ZIYECH E BROJA OBIETTIVI DI MERCATO DEL MILAN

Hakim Ziyech (centrocampista Chelsea) | Premier League News (Getty Images)

Il presente del Milan è come sempre il campo, ma il futuro passa ovviamente anche dal mercato, dove gli obiettivi al momento sono principalmente Hakim Ziyech, mai tramontato del tutto, e Armando Broja, nuova idea per l'attacco. Parallelamente ai rinnovi, specialmente quello di Rafael Leao, si lavora alle entrate. Martedì è stato un giorno caldissimo. C'è infatti stato, come vi abbiamo raccontato con le nostre immagini, l'incontro tra l'avvocato del portoghese classe 1999 e la dirigenza rossonera. Ma non solo. Martedì c'è stato anche un altro incontro.

Ziyech, incontro a Casa Milan

Nella sede rossonera c'è stato infatti Sebastien Ledure e anche questo ve lo abbiamo raccontato in tempo reale. Il motivo è proprio Ziyech, marocchino classe 1993 che nel Chelsea non trova spazio. Da diverse sessioni di mercato è accostato ai rossoneri e la presenza dell'avvocato che si occupa di lui è certamente un segnale importante. È molto vicino anche al Chelsea, con cui è abituato a lavorare in situazioni difficili. Sta aiutando Ziyech a trovare una sistemazione e il Milan è molto attento. Il prezzo è di 20 milioni, ma potrebbe muoversi anche in prestito con diritto.

Piace Broja, ma nessun incontro

Poi, come detto, nei piani del Milan c'è anche Broja, albanese classe 2001 sempre del Chelsea, attaccante. I rossoneri per la prossima estate vogliono assicurarsi un giovane attaccante che non costi troppo e che possa diventare un fuoriclasse nel giro di poco tempo. Dovrà essere proprio il bomber il colpo da novanta della prossima estate. Anche lui nel Chelsea trova poco spazio e al Milan piace da tempo. Costa circa 25 milioni. Si è parlato anche di un incontro tra Cheikh Fall e il Milan sempre nella giornata di martedì, ma possiamo smentirlo. Nessun incontro, ma il giocatore piace molto. Intanto ci sono tante novità importanti uscite stamattina >>>