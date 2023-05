Mercato Milan – Openda obiettivo in attacco. Ibra ed El Shaarawy

Tanto spazio al mercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 24 maggio 2023. Mentre la squadra di Stefano Pioli, sul campo, prova a conquistare l'accesso alla prossima edizione della Champions League, non si placano le voci su trattative, reali o presunte tali, portate avanti dai dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.