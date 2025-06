Mercato, il Milan cambia strategia: giocatori pronti per vincere subito

In attacco verrà acquistato un centravanti perché Gimenez da solo non basta. Dusan Vlahovic è il sogno, non si sa quanto proibito. Se arrivasse, Vlahovic sarebbe per Allegri quel che Lukaku è stato ed è per Conte. Forse il Milan andrà in controtendenza per la difesa. Si fa il nome di Leoni, il giovane centrale del Parma inseguito da molti, si è parlato del 25enne Kiwior dell’Arsenal, ma, con Theo Hernandez in uscita, si pensa al 28enne Zinchenko, anche lui dell’Arsenal. Più in generale, qualche giovane arriverà, però la priorità è il recupero della competitività ad alto livello e, per riuscire nell’intento, serve gente strutturata, fatta e finita.