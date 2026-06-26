Il nuovo Presidente della FIGC vuole affidare il Club Italia all'ex capitano azzurro. Paolo apre al dialogo ma esige massima autonomia e chiarezza sui poteri
Maldini, addio al Milan: le tappe della carriera da dirigente | VIDEO
All'indomani del successo di Giovanni Malagò alle elezioni presidenziali della F.I.G.C., il panorama calcistico italiano è stato scosso da una clamorosa indiscrezione. Sul tavolo dei vertici federali c'è un'offerta formale indirizzata a Paolo Maldini, leggenda del calcio mondiale ed ex direttore dell'area tecnica del Milan dal 2018 al 2023, per assumere il ruolo inedito di Direttore Tecnico del Club Italia.
Secondo le indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, le varie componenti della Federazione convergono sul profilo di Maldini, individuato come l'uomo perfetto per guidare il rilancio in grande stile del movimento calcistico azzurro. Rispetto alle chiusure iniziali di qualche giorno fa, l'ex capitano della Nazionale ha mostrato una significativa apertura a valutare il progetto complessivo.
I nodi da sciogliere: autonomia e chiarezza dei ruoliNon si parla ancora di una trattativa in fase avanzata, bensì di una fase esplorativa. La bandiera rossonera ha aperto al dialogo per raccogliere tutte le informazioni necessarie sulla natura della carica prima di formulare una risposta definitiva. Le richieste di Maldini per accettare l'incarico vertono su due pilastri fondamentali:
- Chiarezza operativa: una definizione netta delle mansioni e del raggio d'azione all'interno dell'organigramma federale.
- Autonomia decisionale: la garanzia di poter incidere sulle scelte strategiche senza vincoli politici o burocratici.
La visione di Malagò: Il neo-Presidente della F.I.G.C. è consapevole della necessità di una riforma strutturale alla base del calcio italiano. Riconoscendo i limiti delle proprie competenze prettamente calcistiche, intende delegare la gestione tecnica a una figura di caratura mondiale, trasformando la Federazione in un modello organizzativo simile a quello di un club d'élite.
Le mansioni del nuovo Direttore Tecnico e il nodo CTLa carica di DT del Club Italia, così come concepita nel nuovo corso Malagò, rappresenta una novità assoluta per la F.I.G.C.. Questa figura si posizionerà come anello di congiunzione strategico tra la scrivania del Presidente, lo spogliatoio e il Commissario Tecnico della Nazionale Maggiore. Il nuovo Direttore Tecnico avrà inoltre la responsabilità di supervisionare l'intera filiera delle rappresentative azzurre, compresa la scelta dei CT delle selezioni giovanili.
Sul fronte della panchina azzurra, la nomina del nuovo DT si intreccerà inevitabilmente con la scelta del prossimo selezionatore della Nazionale, dove si profila un dualismo di altissimo profilo:
|Candidato CT
|Status nella corsa alla panchina
|Antonio Conte
|Profilo favorito dal nuovo corso
|Roberto Mancini
|Alternativa al vaglio della Federazione
Il legame viscerale tra Maldini e la Nazionale ItalianaL'approdo nei quadri dirigenziali della F.I.G.C. rappresenterebbe la naturale chiusura di un cerchio professionale. Paolo Maldini ha sempre ribadito pubblicamente che, all'interno dei confini italiani, avrebbe accettato di lavorare esclusivamente per il Milan o per la Nazionale. Il suo percorso con la maglia azzurra sul campo lo consacra come uno dei simboli più puri della storia della Nazionale:
|Dato Statistico
|Rendimento in Nazionale
|Presenze totali
|126 reti totali
|Gol realizzati
|7 marcature
|Mondiali USA 1994
|Vicecampione del Mondo
|Europei Belgio-Olanda 2000
|Vicecampione d'Europa
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