Chi farà più strada tra Camarda e Pio Esposito? Ecco l'analisi

Prima di definire la lista delle uscite e delle conferme in questa sessione estiva di calciomercato, il nuovo allenatore del Milan, il portoghese Rúben Amorim, ha stabilito una linea chiara: valutare attentamente sul campo i migliori giovani a disposizione del club di Via Aldo Rossi.

Il tecnico lusitano sfrutterà le prime settimane di lavoro per analizzare da vicino i talenti del vivaio rossonero. Tra i profili sotto osservazione spiccano il portiere Lorenzo Torriani, il difensore David Odogu, i centrocampisti Christian Comotto e Kevin Zeroli, e gli attaccanti Alphadjo Cissè e Filippo Scotti (quest'ultimo al centro di dinamiche di mercato essendo in scadenza di contratto). Il nome che accende maggiormente le fantasie della tifoseria rimane però quello del centravanti Francesco Camarda.

I numeri di Camarda a Lecce e il controriscatto del Milan

Classe 2008, Camarda ha trascorso l'ultima stagione calcistica in prestito in Serie A con la maglia del. Sotto la guida tecnica di Eusebio Di Francesco, il giovanissimo bomber ha iniziato ad accumulare un bagaglio di esperienza fondamentale nel calcio dei grandi, collezionando 23 presenze totali tra campionato e Coppa Italia per complessivi

Nel suo score stagionale figura un assist nella coppa nazionale e una firma storica: il suo primo e finora unico gol nella massima serie. La rete è arrivata il 28 settembre 2025 sul terreno del 'Via del Mare', siglata al 94' per decretare il definitivo 2-2 tra i salentini e il Bologna.

L'operazione di mercato (giugno 2026): il Lecce ha inizialmente esercitato il diritto di riscatto del cartellino per 3 milioni di euro il 16 giugno scorso. Il Milan, tuttavia, facendo valere gli accordi stabiliti, ha immediatamente fatto scattare l'opzione di controriscatto versando 3,5 milioni di euro per riportare il calciatore a Milanello.

Il piano per il ritiro e le possibili destinazioni in prestito

L'avventura della stagione 2026-2027 inizierà ufficialmentecon il raduno a Milanello. Camarda avrà l'opportunità di svolgere l'intera preparazione agli ordini di Amorim con l'obiettivo di convincerlo a tenerlo in rosa come valida alternativa offensiva, utile per allungare le rotazioni stagionali in vista degli impegni ravvicinati tra Serie A ed Europa League.

Qualora lo staff tecnico e la dirigenza decidessero invece che per la crescita del ragazzo sia più funzionale una nuova esperienza a titolo temporaneo, sono già tre i club di Serie A pronti a darsi battaglia: