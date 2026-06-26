Il Milan ha rotto gli indugi e ha presentato una prima offerta ufficiale al PSG da 45 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi le prestazioni di Gonçalo Ramos. Il centravanti classe 2001 è il prescelto della dirigenza di Via Aldo Rossi per regalare al nuovo allenatore rossonero, il connazionale Rúben Amorim, il terminale offensivo ideale per il suo scacchiere tattico.

Come ricordato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'eventuale sbarco a Milano dell'ex attaccante del Benfica avrebbe anche un forte sapore storico: Ramos diventerebbe infatti soltanto il settimo giocatore portoghese a vestire la maglia del Diavolo in ben 127 anni di storia del club.

I pionieri del Portogallo rossonero: la sfortuna di Futre e il mito Rui Costa

La tradizione lusitana a Milanello ha radici lontane. Il capostipite fu, nella stagione 1995-1996, lo sfortunato asso ex Porto e Atlético Madrid. La sua esperienza all'ombra del Duomo fu falciata dagli infortuni, tanto da contare una sola presenza ufficiale: il match Milan-Cremonese 7-1 del 12 maggio 1996, in cui venne sostituito al 79' da Roberto Baggio.

Ben diverso fu l'impatto del secondo portoghese della storia milanista, Manuel Rui Costa. Prelevato dalla Fiorentina nel 2001 per la cifra record dell'epoca di 85 miliardi di lire, il fantasista ha illuminato San Siro per cinque stagioni fino al 2006. In rossonero ha collezionato 192 partite, 11 gol e ben 45 assist, mettendo in bacheca 5 trofei totali tra cui uno Scudetto e una Champions League.

La maledizione del numero nove e l'epopea di Rafael Leão

Per trovare il terzo portoghese bisogna fare un salto in avanti fino all'estate del 2017, quando il Milan investe 38 milioni di euro per il centravanti, prelevato dal Porto (). Nonostante le premesse, il ragazzo realizza 10 gol e 2 assist in 41 partite complessive, faticando a lasciare il segno prima di salutare l'Italia. André Silva, come evidenziato dalla rosea, è stato finora l'ultimo vero centravanti puro lusitano acquistato dal club.

Una storia opposta rispetto a quella di Rafael Leão, il portoghese più vincente e determinante di sempre nella storia del Diavolo. Pur non essendo una prima punta di ruolo, l'esterno nativo di Almada ha riscritto le gerarchie del club dal 2019 a oggi, registrando uno score impressionante di 80 gol e 65 assist in 291 partite ufficiali, arricchito dalla conquista di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana.

Gli ultimi innesti: le parentesi in prestito di Dalot e João Félix

Diogo Dalot : arrivato temporaneamente dai Red Devils nella stagione 2020-2021, il terzino (oggi colonna del Manchester United) ha disputato 33 presenze segnando 2 gol e fornendo 3 assist.

: arrivato temporaneamente dai Red Devils nella stagione 2020-2021, il terzino (oggi colonna del Manchester United) ha disputato 33 presenze segnando 2 gol e fornendo 3 assist. João Félix: approdato a Milano a gennaio 2025 in prestito dal Chelsea, ha chiuso la sua parentesi rossonera con 21 apparizioni, 3 reti e un assist all'attivo.

Calciatore Periodo Presenze Gol / Assist Palmarès in Rossonero Paulo Futre 1995-1996 1 0 / 0 1 Scudetto Manuel Rui Costa 2001-2006 192 11 / 45 1 Champions, 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Europea, 1 Supercoppa Italiana André Silva 2017-2018 41 10 / 2 - Rafael Leão 2019-Oggi 291 80 / 65 1 Scudetto, 1 Supercoppa Italiana Diogo Dalot 2020-2021 33 2 / 3 - João Félix 2025 21 3 / 1 -

Il quadro complessivo dei calciatori portoghesi passati da Milanello si chiude con due operazioni impostate sulla base del prestito secco: