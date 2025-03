Lo stadio di San Siro a Milan e Inter: in arrivo l’offerta al Comune

Milan e Inter comprano lo stadio di San Siro: cosa prevede il 'Docfap' — Di fatto, Milan e Inter sono d'accordo nel rilevare, dal Comune di Milano, l'attuale stadio di San Siro, le aree limitrofe e i permessi di costruzione del nuovo impianto sportivo condiviso. Il tutto previsto dal 'Docfap'. Si tratta di un documento di fattibilità delle alternative progettuali, che, in 250 pagine, contiene ben oltre la proposta di acquisto.

Al suo interno, l’idea di quello che si vuole realizzare, dai volumi al costo finale per i club (oltre un miliardo di euro), dall’impatto ambientale (che dovrebbe essere ridotto al minimo) alle modifiche alla viabilità delle aree coinvolte, fino a come si intende «rifunzionalizzare» le parti del San Siro attuale che resteranno in piedi (probabilmente la Curva Sud e la tribuna alla sua destra). Il documento dovrà poi ottenere l’ok dal Comune di Milano. Che però conosce già le linee guida.

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato come il Comune debba fare comunque un bando pubblico ma, grazie, alla Legge sugli Stadi, con un'offerta concreta in mano, potrà poi far partire la trattativa privata con Milan e Inter. Il bando durerà 30-45 giorni, con l'obiettivo, dichiarato, di vendere stadio di San Siro e aree a rossoneri e nerazzurri entro le vacanze estive. Ma perché questa scadenza?

Bisogna fare tutto entro l'estate. Altrimenti, vincolo sul Secondo Anello — Semplice: è necessario che San Siro diventi di proprietà privata prima che, in estate, il Secondo Anello compia 70 anni. Così fosse, scatterebbero vincoli architettonici di tutela ancora più stringenti e il progetto di parziale abbattimento dell'attuale impianto sportivo che hanno in mente Milan e Inter per realizzarvi, accanto, un nuovo stadio, andrebbe a farsi benedire. I club lavoreranno il più possibile in aderenza con i dettami comunali, di modo da mettersi al riparo da eventuali ricorsi al TAR.

Le Olimpiadi-Invernali di Milano-Cortina, la cui cerimonia di inaugurazione è prevista il 6 febbraio 2026 proprio al 'Meazza' di San Siro, inizieranno senza l'ingombro del cantiere. I lavori, infatti, dovrebbero cominciare l'anno seguente e durare almeno al 2030. Anno in cui si prevede il trasferimento di Milan e Inter nella loro nuova casa.