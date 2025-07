Licari sulla Gazzetta: “Milan ai lavori in corso, ma con Modric …”

Il Milan è tra le squadre più attive in Italia sul calciomercato, o quantomeno tra le più chiacchierate. Igli Tare sta cercando di gestire una sessione di mercato molto complicata, in cui la società sta faticando a raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio luglio (o prima). Per fortuna se ne era abituato sotto la gestione Lotito alla Lazio.