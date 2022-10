Le storie di Chelsea-Milan: Tomori, dagli anni bui alla rinascita rossonera

Domani sera andrà in scena Chelsea-Milan, gara valida per la 3^ giornata del Girone E della UEFA Champions League. Una sfida tra le due squadre dove dietro si possono narrare tantissime storie. Una di queste ha come protagonista Fikayo Tomori, ex blues e oggi perno della difesa rossonera. Ne parla l'edizione odierna di 'Tuttosport'.