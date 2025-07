La Procura indaga su San Siro: Milan e Inter in attesa. Ecco cosa succede

"Era partito a marzo come un fascicolo conoscitivo, dopo l’esposto di Luigi Corbani e del suo comitato “Sì Meazza”. Ora un’ipotesi di reato c’è, e va cercata nelle pagine del codice che disciplinano le violazioni in materia di alienazione dei beni culturali. Vendite già avvenute o ancora al centro di febbrili trattative, come nel caso di San Siro. Le verifiche virano su una domanda. Va apposto un vincolo per riconoscere l’interesse culturale del Meazza, decisione che avrebbe un forte impatto sulla vendita dello storico impianto? Il primo anello, il più vecchio, questo vincolo non l’ha mai avuto. Per il secondo anello le restrizioni partirebbero - secondo una recente relazione della sovrintendenza - dal 10 novembre2025, settant’anni dopo il primo verbale di collaudo"