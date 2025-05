La bomba de ‘La Stampa’: “Klopp ha detto sì alla Roma”

" La scelta è stata fatta tempo fa, ma Klopp aveva dato una parola a un altro club che doveva cambiare proprietà. E siccome è uomo serio, domenica 18 maggio alle ore 22:57 ha detto sì alla Roma ", si può leggere sul quotidiano. Per 'La Stampa', Klopp avrebbe anche già concordato cosa fare nel mercato estivo per i colori giallorossi: sei acquisti, tre titolari e tre riserve, più due giovani della Roma Primavera da valutare in ritiro .

Ecco chi vorrebbe per i giallorossi

Nello specifico, un centrale di difesa che gioca in Austria, un esterno destro e un centravanti (piace Lorenzo Lucca dell'Udinese). Per la mediana, occhi su Matteo Prati (Cagliari) con Arthur Atta (Udinese) come alternativa. Nel mirino anche Marco Palestra, ma l'Atalanta non vorrebbe cederlo.