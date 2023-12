Atalanta-Milan, Koopmeiners-Reijnders: sfida in salsa ‘orange’

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla anche di Atalanta-Milan. A centrocampo sfida olandese tra Koopmeiners e Reijnders

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla di Atalanta-Milan, con una sfida a centrocampo tutta in salsa orange. Teun Koopmeiners, 25 anni, è alla terza stagione con l'Atalanta. Tijjani Reijnders, 25 anni, primo anno rossonero. Entrambi hanno nel passato l'Az Alkmaar. Negli ultimi anni, si legge, il metodo Az prevede che si faccia uso degli algoritmi e il club olandese si è rivolto per una consulenza a Billy Beane, il "matematico" del baseball, l'uomo che ha ispirato il film con Brad Pitt e che collabora pure con il Milan. Probabile che Furlani e Moncada abbiano preso Reijnders con il conforto dei numeri e dei dati, anche se le qualità si percepivano a occhio nudo. Koopmeiners ci sembra più quadrato, Reijnders più creativo, scrive la rosea, ma tutti e due si muovono e giocano con razionalità. La prevalenza dell'uno sull'altro, ammesso che si verifichi, può spostare l'asse della partita di oggi.