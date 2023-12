Echeverri, il baby fenomeno che incanta l’Argentina (e il Milan) | Calciomercato

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato. I rossoneri, che dovranno cercare un difensore e una punta, spesso vanno alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo. Basta ricordare l'arrivo di Leao o quello di Kalulu, per citarne due. Due giocatori non al top, che sono diventati molto importanti per il Milan e non solo. Per questo, i rossoneri potrebbero continuare alla ricerca di giovani interessanti. Come riportato da Nicolò Schira, il Milan sarebbe interessato al giovane Claudio Echeverri, ma chi è?