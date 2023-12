Probabili formazioni Atalanta-Milan: De Ketelaere parte titolare?

Nella giornata di oggi, sabato 09 dicembre , alle ore 18:00 , il Milan scenderà in campo al Gewiss Stadium per affrontare l' Atalanta di Gasperini . I rossoneri dovranno portare a casa i tre punti per dare continuità al campionato. Ecco le probabili formazioni della dea e dei rossoneri, secondo le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'.

Per l'Atalanta tantissime assenze: Touré, Scamacca, Toloi, Palomino e Kolasinac. Ancora in dubbio Djimsiti, al momento in vantaggio su Pasalic. Ballottaggio tra Hateboer e Holm. In avanti 'duello' tra due ex rossoneri: Pasalic e De Ketelaere, con il belga in vantaggio. Gasperini si dovrebbe affiddare sempre al 3-4-1-2, con in avanti Lookman.