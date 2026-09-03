Dall'incubo del rigore fallito alla grande notte del riscatto. L'attaccante del Milan, Christian Pulisic, ha cerchiato in rosso sul calendario la data di domenica 6 settembre 2026. Sarà proprio l'Allianz Stadium il teatro del big match contro la Juventus, una sfida che per il numero 11 rossonero evoca vecchi fantasmi ma che, sotto la nuova gestione tecnica di Rúben Amorim, promette di sancire il suo atteso e definitivo esordio stagionale nel campionato di Serie A.

Dall'errore del 2025 al digiuno sotto la gestione Allegri

Il rientro dall'infortunio ai Mondiali e la gestione di Amorim

Esattamente undici mesi fa, il 5 ottobre 2025, un penalty calciato alto da Pulisic (e conquistato da Santiago Giménez) inchiodò lo scontro diretto dello Stadium sullo 0-0. Come evidenziato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, quel singolo episodio si rivelò una drammatica anticipazione calcistica del suo blackout realizzativo, culminato in una striscia negativa consecutiva senza andare in rete con la maglia del Diavolo nel 2026. Un periodo complesso che ora "Capitan America" vuole mettersi definitivamente alle spalle.Nelle prime due giornate di questo campionato, che hanno visto il Milan sfidare Torino e Venezia, l'esterno statunitense è rimasto in panchina per tutti i 90'. Una scelta conservativa dello staff rossonero, legata al percorso di recupero dopo il serio infortunio subito durante la rassegna dei Mondiali 2026 con gli Stati Uniti. Pulisic ha infatti dovuto fare i conti con un edema osseo all'articolazione tibio-fibulare della gamba destra, un problema che lo ha costretto a saltare l'intero mese di luglio e metà agosto, consentendogli di tornare in gruppo a pieno regime solo di recente.

Il tecnico Rúben Amorim, che ha pubblicamente tessuto le lodi del talento del classe 1998, sa che il livello qualitativo della squadra è destinato a fare un salto in avanti con Pulisic in campo. Tuttavia, la prudenza resta la parola d'ordine a Milanello per evitare pericolose ricadute e ritrovare la miglior versione del giocatore ammirato stabilmente nelle prime due stagioni e mezza in rossonero.

Esordio a gara in corso: la staffetta tattica con Alphadjo Cisse

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Tutto lascia ipotizzare che Juventus-Milan rappresenterà l'occasione ideale per il suo debutto stagionale, sebbene l'ipotesi più accreditata sia quella di un inserimento a gara in corso. Sulla trequarti, a sinistra del 3-4-2-1 disegnato dall'allenatore portoghese, infatti, sta brillando intensamente la stella del giovane canterano Alphadjo Cisse, autore di un avvio di campionato straripante.Considerando che l'ex Chelsea e Borussia Dortmund non può avere ancora i 90 minuti nelle gambe a causa del lungo stop, la staffetta con Cisse nello scacchiere tattico di Amorim si profila come un'arma letale a partita in corso. Una mossa strategica per scardinare la difesa bianconera e regalare a Pulisic la sua personalissima rivincita nello stadio che ne aveva frenato la corsa.