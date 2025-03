Juventus, esonero in vista per Motta: al suo posto Tudor. Il motivo

L'allenatore che rileverà Motta alla Juventus avrà una missione intensa, ma breve. Nove giornate di tempo in campionato e, per il momento, niente Mondiale per Club FIFA, dove la Juve cercherà già di presentarsi con il tecnico che sceglierà, in un secondo istante, per la stagione 2025-2026.

Il croato in panchina già sabato contro il Genoa. L'anno prossimo ... — Questo è il motivo, secondo la 'rosea', per cui la Juventus ha mollato Roberto Mancini. L'ex C.T. dell'Italia sembrava il grande favorito soltanto qualche ora fa. Ma sarà il croato Igor Tudor, classe 1978, ex difensore dei bianconeri per sette stagioni, dal 1998 al 2005, ad andare in panchina già in occasione di Juventus-Genoa, in programma sabato 29 marzo, alle ore 18:00, all'Allianz Stadium di Torino.

Con la scelta di Tudor al posto di Motta, dunque, la Juventus eviterà di muovere Francesco Magnanelli (Juventus Primavera) e Massimo Brambilla (Juventus Next Gen) dai rispettivi ruoli per questo rush finale della stagione. Il croato, ultima esperienza in Italia sulla panchina della Lazio, ha fatto già sapere alla 'Vecchia Signora' di essere disponibile a fare da traghettatore e basta, senza garanzie per il futuro, ma solo con una semplice opzione per un altro anno. Era già stato alla Juve, come assistente di Andrea Pirlo, nella stagione 2020-2021. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, una grande operazione in vista con il Real Madrid >>>