Calciomercato Milan, una grande operazione in vista con il Real Madrid

Mentre Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha in programma una settimana di casting presso la sede del club di Via Aldo Rossi, i tifosi del Diavolo - in astinenza da calcio giocato per la pausa Nazionali - sono proiettati, con la mente, alle novità che la prossima sessione estiva di calciomercato potrà proporre. Ci saranno, ovviamente, dei mesi in mezzo in cui il Milan dovrà cercare di concludere la stagione al meglio e dei passi obbligati da fare, ma la fame di notizie in tal senso non si placa mai. PROSSIMA SCHEDA