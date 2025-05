Jacobelli: “RedBird, i tifosi del Milan non sono e non saranno mai clienti”

Jacobelli ha poi specificato cosa intendesse dire. "L'Associazione Calcio Milan non è e non sarà mai un'azienda come quelle gestite da RedBird. I tifosi del Milan non sono e non saranno mai clienti. Sono e saranno sempre tifosi: fedelissimi alla storia, alla maglia, alla passione".

"Strategie di mercato sbagliate di chi non è del mestiere" — Tifosi che, in questi anni, hanno sopportato il licenziamento di Paolo Maldini, allenatori non rivelatisi all'altezza come Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, strategie di mercato sbagliate "di chi non è del mestiere" per dirla con Jacobelli, le settimane infinite a cercare il direttore sportivo, maglie orripilanti e storico logo da cui sparisce il nero.

"No, non si può passare sopra così a 125 anni di storia - ha sentenziato Jacobelli sul Milan -. Non si può sradicare il Totem Maldini senza pensare alle disastrose conseguenze". In sede, secondo il giornalista di 'Tuttosport', da un pezzo si sono dimenticati dei milanisti e del Milanismo. L'anima del Milan, incarnata nei tifosi, insomma, ieri ha parlato chiaro e se a New York pensavano che il Diavolo non avesse un’anima, si sbagliavano di grosso.