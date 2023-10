Jacobelli: “Ibra prima torna e meglio sarà per il Milan. Su Calabria…”

Le parole di Xavier Jacobelli sul Milan

"Leao ha segnato 2 gol in 18 partite di Champions; Mbappé 42 gol in 64 partite e basta questo per capire quanto fossero stati improponibili alcuni accostamenti della vigilia fra il discontinuo talento portoghese e lo spettacoloso genio francese. Lo stakanovista Giroud è a secco da 8 partite di fila e, là davanti, anche in campionato è terribilmente solo: Jovic zero gol, Chukwueze zero gol, Okafor 2 gol, Leao 3 gol, Pulisic 4 gol. Si capisce perché Capitan Calabria abbia parlato come doveva parlare un esorcista del Diavolo. Come, a suo tempo, faceva Ibrahimovic che prima torna e meglio è".