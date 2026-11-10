Il Milan potrebbe avere un nuovo protagonista anche nella Nazionale maggiore. Alphadjo Cisse, una delle sorprese più interessanti di questo avvio di stagione rossonero, si candida infatti per una maglia da titolare nell'Italia di Roberto Mancini. In vista della sfida contro la Francia, in programma giovedì 12 novembre a San Siro, il commissario tecnico starebbe valutando la possibilità di schierare il classe 2006 sulla corsia sinistra dell'attacco, al fianco di Pio Esposito.

L'ipotesi è stata rilanciata dalla Gazzetta dello Sport nell'approfondimento dedicato alle possibili scelte di Mancini. Una soluzione particolarmente interessante anche per il significato simbolico: un giocatore del Milan e uno dell'Inter potrebbero condividere il reparto offensivo azzurro proprio a San Siro, trasformando il derby cittadino in un'intesa al servizio della Nazionale.

Cisse-Pio Esposito, la possibile sorpresa di Mancini

Il nome di Cisse è una delle novità più significative delle convocazioni azzurre. Il giovane rossonero ha ottenuto la prima chiamata in Nazionale maggiore dopo essersi messo in evidenza con il Milan, convincendo Mancini a inserirlo nel gruppo per gli impegni di Nations League contro Francia e Belgio.

Secondo la Gazzetta, il commissario tecnico avrebbe voluto valutarlo già nelle precedenti convocazioni, ma gli impegni dell'Under 21 avevano rimandato il suo ingresso nel gruppo dei grandi. Adesso, invece, Cisse può giocarsi concretamente le proprie possibilità.

La sua candidatura nasce soprattutto dalle caratteristiche mostrate in rossonero. Il talento italiano può agire da prima o seconda punta, ma anche partire più largo per accentrarsi e cercare la conclusione. Proprio questa imprevedibilità, accompagnata dalla capacità di trovare la porta, potrebbe rappresentare un'arma importante per l'attacco azzurro.

Al centro del reparto dovrebbe esserci Pio Esposito, ormai uno dei riferimenti offensivi della Nazionale nonostante la giovane età. Il centravanti dell'Inter garantirebbe una presenza fisica importante e la possibilità di lavorare per i compagni, lasciando a Cisse maggiore libertà di movimento e di inserimento.

Chi in attacco con Pio e Cisse: le alternative

La possibile presenza del milanista dal primo minuto non è comunque una certezza. Mancini deve ancora sciogliere diversi dubbi, soprattutto per quanto riguarda gli esterni offensivi.

Tra i candidati ci sono Nicolò Cambiaghi e Sebastiano Esposito. Il secondo rappresenta una soluzione di qualità nella gestione del pallone e nella costruzione della manovra, mentre Cambiaghi può offrire maggiore copertura.

La tentazione di Mancini sarebbe quella di affidarsi a Sebastiano Esposito sulla destra, Pio al centro e Cisse a sinistra. Una soluzione che permetterebbe di schierare contemporaneamente tre attaccanti con caratteristiche differenti, dando spazio anche al talento emergente del Milan.

Milan, una vetrina importante per Cisse

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Per Cisse si tratterebbe di un'occasione significativa anche in ottica rossonera. La convocazione in Nazionale maggiore rappresenta già un riconoscimento per quanto mostrato in questa prima parte di stagione, ma un eventuale esordio da titolare contro la Francia avrebbe un peso ancora maggiore.Il giovane attaccante avrebbe infatti la possibilità di misurarsi con una delle selezioni più importanti del panorama internazionale, davanti al pubblico di San Siro. Per il Milan sarebbe un'ulteriore conferma della crescita di un giocatore sul quale il club guarda con attenzione anche in prospettiva futura.

La decisione definitiva spetterà a Mancini, che avrà ancora qualche giorno per valutare le condizioni e le caratteristiche dei propri attaccanti. Intanto, l'ipotesi di vedere Cisse e Pio Esposito insieme dal primo minuto ha già acceso l'interesse dei tifosi: un possibile derby di Milano in versione azzurra.